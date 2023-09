Lange Pause für den Kapitän Hoffmann bleibt Fortunas großer Pechvogel

Andre Hoffmann hatte es selbst schon am Sonntag geahnt. „Ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich glaube, in der Schulter ist mehr kaputt gegangen“, sagte Fortunas Kapitän beim Verlassen des Trainingsgeländes. Tags zuvor hatte er sich beim 3:1-Sieg in Rostock an der linken Schulter verletzt, an der er bereits früher eine (konventionell behandelte) Blessur erlitten hatte. „Es wäre schon deprimierend, wenn ich jetzt länger ausfallen müsste, wo es gerade so gut läuft.“