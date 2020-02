Vor Spiel gegen Gladbach : Fortunas Hoffman schwärmt von Ex-Trainer Funkel

Düsseldorf Auch vor dem Nachbarschafts-Duell gegen Borussia Mönchengladbach ist Fortunas Ex-Trainer Friedhelm Funkel irgendwie noch dabei. Sein früherer Schützling Andre Hoffmann lobte die Leistung des entlassenen Trainers.

Uwe Rösler steht zum ersten Mal für Fortuna Düsseldorf bei einem Derby als Trainer an der Seitenlinie. Für sein Team geht es gegen Borussia Mönchengladbach. In Düsseldorf ist Rösler angekommen. Und das, obwohl sein Vorgänger Friedhelm Funkel menschlich ein schweres Erbe hinterlassen hat. Die Spieler haben sich dennoch schnell auf seine Spielweise eingestellt und loben den Umgang des Trainers mit ihnen.

Das wurde auch vor dem Spiel gegen die Borussia aus Gladbach klar. Andre Hoffmann, der gelbgesperrt in dem Spiel fehlt, zeigte sich im Interview bei Sky vor der Partie beeindruckt vom neuen Trainer. Angesprochen auf Funkel schwärmte er aber auch von seinem alten Trainer. Der Reporter wollte wissen, wie oft er noch an Funkel denke. „Wenn man drei Jahre unter einem Trainer gearbeitet hat, dann ist man in Gedanken schon noch oft bei ihm.“ Ob er auch noch mit ihm schreibe, wollte der Reporter weiter wissen. Das sei im Moment nicht der Fall, sagte Hoffmann. Er ist sich aber sicher, dass er künftig Kontakt mit Funkel halten werde.