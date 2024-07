Die Lücke im Düsseldorfer Kader An welcher Stelle Fortuna besonders dünn besetzt ist

Mit 71 Treffern war Fortuna in der Vorsaison die torgefährlichste Mannschaft der Zweiten Liga. Und auch die Liste der Torschützen kann sich sehen lassen: 17 Profis gelang in der abgelaufenen Spielzeit mindestens ein Treffer für die Düsseldorfer – der drittbeste Wert unter den Zweitligisten. Gerade in der kommenden Saison wird Fortuna aus dieser Statistik ihre Stärke ziehen und auch noch einen Transfer tätigen müssen, denn im Angriff ist der Kader durchaus noch sehr dünn besetzt. Zudem verloren die Rot-Weißen in Christos Tzolis ihren größten Torgaranten.