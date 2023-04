Top-Leistung gegen Darmstadt An diesen Spieler verteilt Fortuna-Trainer Thioune ein Sonderlob

Ob auf seiner angestammten Position in der Innenverteidigung, als Rechtsverteidiger wie zu Beginn der Saison oder nun als Sechser – der 26-Jährige wies wieder nach, dass er eine Allzweckwaffe ist. „Ich habe immer gesagt, ich will nur auf dem Platz stehen“, betonte Oberdorf, offenbar ganz gleich, mit welchem Auftrag. „Ich habe Spaß daran, Fußball zu spielen. Gerade dann, wenn die Stimmung so ist wie am Sonntag und man merkt, was für eine Energie frei wird, wenn man mit 1:0 in Führung geht.“