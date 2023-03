So würde unser Reporter aufstellen An diesem Fortunen führt gegen den HSV kein Weg vorbei

Die fünfte Gelbe Karte kam für ihn zur Unzeit. Jorrit Hendrix ist bei Fortuna endlich so richtig in Schwung gekommen und zeigt das, was sich die Verantwortlichen bei seiner Verpflichtung von ihm erhofft hatten. Mit seinen Qualitäten wäre der champions-league-erfahrene Niederländer auch beim Zweitliga-Topspiel gegen den Hamburger SV (Freitag, 18.30 Uhr) eine wichtige Trumpfkarte der Fortuna gewesen – aber eine vollkommen überflüssige Verwarnung machte diese Pläne zunichte. Zwölf Minuten vor dem Abpfiff sah Hendrix sie beim 5:2 in Rostock und ist deshalb gegen den HSV nicht dabei.