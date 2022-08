Sandhausen-Spiel legt offen : An diesem grundsätzlichen Problem muss Fortuna arbeiten

Analyse Sandhausen/Düsseldorf Die Düsseldorfer bissen sich am SV Sandhausen die Zähne aus. Trotz teilweise klarer Überlegenheit gelang ihnen kein Treffer, so dass am Ende die erste Saisonniederlage stand. Es gibt allerdings die Befürchtung, dass mehr dahintersteckt als nur Tagesform und Pech. Das sieht auch Kapitän Hoffmann so.