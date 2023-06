Auf Kurs Titelverteidigung Wo Fortuna nach Traumstart an der Bundesliga-Spitze steht

An seine Vorjahresleistung knüpft gerade Fortuna-Spieler Radouane Chaanoune an, der im vergangenen Jahr mit 16 Treffern Torschützenkönig der Liga wurde. Nun hat er seine Trefferquote sogar noch erhöht und hat nach vier Partien schon zwölf Treffer auf dem Konto: In St. Leon-Rot steuerte der 27-Jährige fünf Treffer bei, in Hamburg nun sieben. Der Marokkaner, der im Saarland lebt, hat damit maßgeblich Anteil am Erfolg der Düsseldorfer und ist zu einem der Top-Spieler in Deutschland aufgestiegen.