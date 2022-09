Amputierten-Fußballer : Diese Fortunen sind Deutscher Meister

Wetzlar/Düsseldorf Ob Fortunas Profifußballer es jemals schaffen werden, noch einmal Deutscher Meister zu werden? Um daran zu glauben, braucht es schon eine Menge Optimismus. Die Amputierten-Fußballer dagegen haben den Titel tatsächlich geholt. Ihr Vorsprung an der Tabellenspitze der Bundesliga ist uneinholbar.

„Olé olé olé olé“ – so schallte es am Sonntag minutenlang aus dem Kabinengang des Enwag-Stadions in Wetzlar. Der stimmgewaltige Männerchor trug rot-weiße Trikots. Die Fortuna hat am Wochenende tatsächlich das Husarenstück vollbracht und sich vorzeitig zum Deutschen Meister in der Amputierten-Fußball-Bundesliga gekürt.