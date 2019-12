Samstagabend gegen Leipzig : Fortunas Angstgegner kommt

Düsseldorf Am Samstag treffen die Düsseldorfer auf Leipzig – einen Klub, gegen den sie noch nie einen Sieg geholt haben. Unter allen aktuellen Erst- und Zweitligisten sieht die Bilanz nur gegen Wolfsburg ähnlich finster aus.

Die Fortunen sahen so schmuck aus. Anlässlich des 100. Geburtstags ihres Helden von Bern, Teufelskerl Toni Turek, hatte der Verein ein graues Sondertrikot im Stil der 1950er-Jahre aufgelegt, mit geschnürtem Kragen und rot-weißen Ringelstutzen. Doch das schicke Outfit half den Düsseldorfern an jenem nasskalten Januarabend nicht weiter: Ihr Gast aus Leipzig nahm die Truppe von Trainer Friedhelm Funkel mit 4:0 auseinander.

Es war ein Ergebnis, das in die kurze gemeinsame Historie beider Klubs passte. Wenn sie sich am Samstag um 18.30 Uhr in der Stockumer Arena zum „Bundesliga-Topspiel der Woche“ (warum auch immer die Partie diesen Stempel bekam) wiedersehen, dann unternimmt Fortuna ihren siebten Versuch, den Retortenklub aus Sachsen endlich einmal zu schlagen. Seit dem 28. September 2014, als die ungleichen Kontrahenten erstmals aufeinandertrafen, ist ihr dieses Unterfangen noch nie geglückt.

2015/16 in Leipzig 1:2, in Düsseldorf 1:3*

2014/15 in Düsseldorf 2:2, in Leipzig 1:3

2018/19 in Leipzig 1:1, in Düsseldorf 0:4

Womöglich hängt das ja sogar damit zusammen, dass die Leipziger eben ein Retortenklub sind, den eine Laune des österreichischen Brause-Millardärs Dietrich Mateschitz in die sächsische Messestadt verschlagen hat. Mateschitz’ Unternehmen hatte schließlich auch in anderen Bundesländern versucht, mit seinem Limonaden-Imperium einen Klub zu übernehmen – er war aber bei Fortuna mit diesem Ansinnen ebenso gescheitert wir beispielsweise beim FC St. Pauli.

Beim Leipziger Vorortklub SSV Markranstädt wurde er dann fündig. Und ob man nun an Flüche glaubt oder nicht: Auf die Absage an Mateschitz folgte dann Fortunas Negativserie. Allerdings stehen die Leipziger mit ihrer weißen Weste gegen die Düsseldorfer (aus deren Sicht zwei Unentschieden und vier Niederlagen) nicht ganz allein da, denn es gibt unter den aktuellen Erst- und Zweitligisten tatsächlich noch einen weiteren Klub, gegen den Fortuna noch nie einen Sieg einfuhr: den VfL Wolfsburg. Vier Unentschieden und fünf Niederlagen gab es gegen die „Wölfe“ – entstanden aus der Betriebssportgruppe des VW-Konzerns und somit ebenfalls nicht der Traditionsverein schlechthin. Zudem gewann Fortuna noch nie gegen den SV Wehen Wiesbaden – das war aber auch gar nicht möglich, da die Klubs noch nie aufeinandertrafen.

Doch zurück zu Leipzig. Angesichts der starken Form der Nagelsmann-Elf und Fortunas 0:5 in Dortmund braucht es schon eine Prise Optimismus, an eine Trendwende am Samstag zu glauben. Zwei Indizien gibt es immerhin: Marcel Sobottka trainierte am Mittwoch erstmals nach seiner Nasen-OP wieder voll mit und verspürt keine Schmerzen, Kaan Ayhan absolvierte ebenfalls das volle Programm, nachdem er die Mittwoch-Einheit noch abgebrochen hatte. Zwei auf Kohle geborene Schalker Jungs, die für echte Traditionsverbundenheit stehen. Solche Typen braucht es für eine Siegpremiere gegen Leipzig.