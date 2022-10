Am Samstag in Kiel : So kann Fortuna mit dem Aufstiegsjahr gleichziehen

Düsseldorf Mit dem 2:0-Sieg beim Karlsruher SC haben die Düsseldorfer ihre Tabellensituation in der Zweiten Liga verbessert. Die Aufstiegsplätze sind dennoch weiter ein ganzes Stück entfernt. In einer Beziehung könnte Fortuna am Samstag jedoch an ihre Aufstiegssaison 2017/18 anknüpfen.

Das kollektive Aufatmen war am vergangenen Sonntag bis in die obersten Reihen des Wildparkstadions zu spüren. Mit dem 2:0-Sieg beim Karlsruher SC konnte Fortuna sich und ihrem gesamten Umfeld beweisen, dass sie in der 2. Fußball-Bundesliga doch noch auswärts gewinnen kann. Zudem, was vielleicht mit Blick auf die weitere Entwicklung noch wichtiger ist, dass sie verdient und mit einer souveränen Vorstellung im gegnerischen Stadion dreifach punkten kann.

Dass es abseits des Punkterennens im deutschen Unterhaus endlich wieder zu Siegen auf fremder Scholle reicht, hatte Fortuna bereits vier Tage zuvor gezeigt. Da hatte die Truppe von Trainer Daniel Thioune in der zweiten Runde des DFB-Pokals 3:0 bei Jahn Regensburg gewonnen und damit den Einzug ins Achtelfinale (am 8. Februar um 18 Uhr beim 1. FC Nürnberg) klargemacht. Zwei Auswärtssiege in Folge mit 5:0 Toren also – ein starkes Signal.

Ein Signal übrigens, das Fortuna in dieser Form zuletzt vor mehr als anderthalb Jahren setzen konnte. Im April 2021 gewann sie in der Zweiten Liga zunächst 2:1 beim SV Darmstadt 98 und anschließend 3:0 beim VfL Osnabrück – seitdem wartete der rot-weiße Anhang vergeblich auf das Erlebnis von zwei aufeinander folgenden Pflichtspielsiegen in fremden Stadien.

Was jedoch noch deutlich länger zurückliegt, ist eine Serie von drei Auswärtssiegen. Eine solche sucht man in den zurückliegenden fünf Jahren vergeblich. Fündig wird der fleißige Archivwühler erst im August 2017, als es unter dem damaligen Trainer Friedhelm Funkel Folgendes zu notieren gab: Am 6. August ein 2:0 beim FC Erzgebirge Aue, sechs Tage später ein 3:1 nach Verlängerung in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals bei Arminia Bielefeld, wiederum 15 Tage später ein 2:1 beim SV Sandhausen. Drei Pflichtspiel-Erfolge hintereinander also auf fremdem Geläuf – was den großartigen Einstieg in die Saison bedeutete, die letztlich in den Aufstieg in die Bundesliga mündete.

Der Vollständigkeit halber sei noch angemerkt, dass die tolle Sommerserie 2017 noch durch zwei Heimsiege gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:0) und den heutigen Erstliga-Tabellenführer Union Berlin (3:2) ergänzt wurde; fünf Siege in Folge gab es damals also.

Ein Blick auf den aktuellen Spielplan verrät, dass Fortuna am Samstag somit die Chance hat, in einer Beziehung schon einmal mit ihrer Aufstiegssaison 2017/18 gleichzuziehen. Ab 13 Uhr steht die Partie bei der KSV Holstein Kiel an – und wenn das Thioune-Team dort tatsächlich erneut gewinnen sollte, wäre das der erste Auswärts-„Dreierpack“ seit mehr als fünf Jahren. Davor liegt allerdings noch ein hartes Stück Arbeit bei den heimstarken „Störchen“, gegen die Fortuna in Profizeiten noch nie gewonnen hat.