Depeche Mode spielt in Düsseldorfer Arena Das sagt D.Live zum möglichen Relegationschaos für Fortuna

Düsseldorf · Von wegen „Enjoy the silcence“ – rund um den Auftritt der Kult-Band Depeche Mode in der Düsseldorfer Arena rumort es hinter den Kulissen gewaltig. Grund dafür ist eine mögliche Terminkollision. Denn am Wochenende der Konzerte könnte Fortuna in der Relegation spielen. Was der Betreiber sagt.

29.11.2022, 07:04 Uhr

