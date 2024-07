Dreier- oder Viererkette? Warum am Ende die Mannschaft über das System von Fortuna entscheidet

Daniel Thioune spricht gerne von Entwicklung, vom berühmt-berüchtigten nächsten Schritt. Und wenn er das tut, handelt es sich in seinem Fall nicht um branchenübliche Worthülsen, denn tatsächlich hat der Trainer von Zweitligist Fortuna seine Mannschaft in den vergangenen zweieinhalb Jahren kontinuierlich nach vorne gebracht. Er hat sie von einem Abstiegskandidaten zu einem Top-Team geformt, das in der Relegation gegen Bochum erst auf denkbar dramatischste Art und Weise am Bundesliga-Aufstieg gescheitert ist.