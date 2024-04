Die Chance aufs achte Finale Als Wolfgang Seel den Pokal-Fluch der Fortuna beendete

Wolfgang Seel war in seiner aktiven Zeit einer der schnellsten Profis der Bundesliga. Auf einer Aschenbahn, so erinnert er sich, habe man einmal bei ihm über 100 Meter eine Zeit von 10,9 Sekunden gemessen, handgestoppt und deshalb vielleicht nicht ganz genau. Er hatte für den 1. FC Saarbrücken und den 1. FC Kaiserslautern gespielt, ehe Fortuna ihn zwei Jahre nach dem Wiederaufstieg in die Eliteklasse an den Rhein holte. Bei ihr reifte der pfeilschnelle Mann auch zum Nationalspieler. Sechs Begegnungen bestritt Seel für die Auswahl des DFB. Sein schönster Tag im Trikot des Verbandes war der Tag seiner Länderspielpremiere. Denn beim 2:1-Erfolg über die Schweiz in Basel bildete er, in der Pause eingewechselt, mit zwei Klubkollegen den deutschen Angriff. Torschütze Reiner Geye rechts, der frischgebackene Weltmeister Dieter Herzog links, in der Mitte Seel. Der 4. September 1974 war deshalb ebenfalls schon ein ganz großer Tag in der Geschichte der Fortuna.