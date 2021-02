Bekannter Sky-Kommentator : Als Wolff Fuss Fortuna „durchbeleidigte“

Kommentator Wolff-Christoph Fuss. Foto: Sat1

Düsseldorf Im Jahr 2012 gab es eine verbale Auseinandersetzung zwischen Wolf Werner und Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss. Fortunas damaliger Manager fühlte sich und seinen Verein beleidigt. Worum es damals ging.

Fortunas ehemaliger Sportdirektor Wolf Werner (†) hat enorm viel für den Klub getan. Ab dem 11. April 2007 bis Februar 2014 war Werner Manager in Düsseldorf. Mit Norbert Meier als Trainer gelang es ihm, Fortuna bis in die Bundesliga zu führen. In dieser Zeit schoss er sich allerdings ein dickes Eigentor, als er 2012 Lumpi Lambertz von einem Interview mit dem Pay-TV-Sender Sky wegzerrte. Vorausgegangen waren seitens Sky angeblich negative Berichte über Fortuna.

Dieses Thema griff nun — mehr als acht Jahre später — auch noch einmal der damalige Beschuldigte Wolff-Christoph Fuss auf. Der bekannte Kommentator erklärte seine Sicht der Dinge im Podcast „Einfach mal Luppen“ von Toni und Felix Kroos. „Wolf Werner dachte, ich hätte Fortuna während meines Kommentars durchbeleidigt. Die komplette Mannschaft von Fortuna durfte auf Geheiß von Wolf Werner nicht mehr mit uns sprechen, weil er sich massiv beleidigt fühlte“, erzählt er.

Dabei hatte Fuss genau das Gegenteil getan. Er lobte die Fortuna während ihres Auswärtsspiels in Dortmund über weite Phasen der Partie. Ein Satz war beispielsweise: „Sie haben in den ersten 13 Spielen bewiesen, dass sie keine Pommesmannschaft und ein vollwertiges Bundesliga-Mitglied sind.“ Dennoch sprach Fortuna nach dem Spiel von einer „tendenziösen“ Berichterstattung.

„Ich habe Wolf Werner dann gefragt, was denn los sei und was ich gesagt haben soll. Er sagte: ‚Sie haben uns als Hunde bezeichnet. Das habe er über drei Ecken mitbekommen’“, erklärte Fuss die damalige Situation. „Einer von denen saß wahrscheinlich in der Kneipe, hatte schon drei bis 30 Alt im Hals und hat nur die Hälfte mitbekommen.“ Werner ließ den Spiel-Kommentar daraufhin von Mitarbeitern prüfen. „Er musste dann zurückrudern, Abbitte leisten und sagen, dass er völlig überreagiert hat“, sagte Fuss.

Doch was hatte er denn nun gesagt, dass Werner so auf die Palme brachte? „Ich hatte gesagt: Wenn die Düsseldorfer in Dortmund irgendwas holen wollen, müssen sie jeden Knochen, der hier vergraben ist, finden. Jetzt kann man sagen, dass das Bild schief ist – alles in Ordnung. Aber es ist sicherlich keine Beleidigung.“