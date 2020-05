Kalenderblatt 11. Mai : Als sich Fortuna für die Oberliga qualifizierte

Düsseldorf Fortuna war Gründungsmitglied der legendären Oberliga West, gehörte von der ersten Saison 1947/48 an dazu. Einen wichtigen Schritt machte sie am 11. Mai 1947 durch einen 3:0-Sieg beim Rheydter SV. Folge 36 unserer Kalenderblattserie.

Am 11. Mai 1947 gewann Fortuna zum Auftakt der Endrunde um die Niederrheinmeisterschaft 3:0 beim Rheydter SV und machte einen großen Schritt auf dem Weg in die Oberliga West. Ein gutes Abschneiden in der Endrunde war wichtig, denn nur die beiden besten Teams vom Niederrhein qualifizierten sich für die neugegründete Oberliga West, die es ab der folgenden Saison 1947/48 erstmals geben sollte.