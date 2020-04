Kalenderblatt 21. April : Als Robert Niestroj das Tor zur dritten Liga weit aufstieß

Robert Niestroj in der Saison 2003/04. Foto: Benedikt Jerusalem

Düsseldorf Am 21. April 2004 machte Fortuna Düsseldorf durch einen 1:0-Sieg bei Union Solingen den vorentscheidenden Schritt zur Rückkehr aus der Viertklassigkeit. Aber sie machte es spannend. Teil 20 unserer Kalenderblatt-Reihe.

Das Kalenderblatt des 21. April hat für Fortuna eine besondere Bedeutung – auch wenn sich das damit verbundene Geschehen aus heutiger Sicht in relativ tiefen sportlichen Gefilden abspielte. In der viertklassigen Oberliga Nordrhein, genauer gesagt, aus der die Düsseldorfer in der Saison 2003/04 unbedingt entrinnen mussten, wenn sie jemals wieder Anschluss an den offiziell bezahlten Fußball finden wollten.

An jenem Mittwochabend vor genau 16 Jahren gelang Fortuna der vorentscheidende Schritt dazu. Die Partie bei Union Solingen stand an, und die es hatte in sich: Sie gehörte zwar zum 18. Spieltag, doch der war wegen des winterlichen Wetters im Februar komplett verschoben worden, so dass er tatsächlich als sechstletzte Spielrunde ausgetragen wurde. Fortuna war zwar Spitzenreiter, hatte sich aber am Wochenende zuvor durch eine 1:3-Niederlage bei Borussia Mönchengladbachs Zweitvertretung das Leben selbst schwer gemacht.

Vor dem Anpfiff im Hermann-Löns-Stadion war klar: Sollten die Düsseldorfer die Hürde Union nehmen, würde ihnen der Aufstieg kaum noch zu nehmen sein. Schließlich war der Vorsprung auf Gladbach II und Leverkusen II groß genug, und Verfolger SSVg Velbert hatte keine Lizenz für die nächsthöhere Klasse, die damals drittklassige Regionalliga beantragt.

Doch Fortuna machte es spannend. Zwar agierte der Favorit drückend überlegen, erspielte sich im Laufe der Partie zehn klare Torchancen und ließ keine nennenswerte Möglichkeit der Gastgeber zu. Vor allem der argentinische Abwehrchef Victor Hugo Lorenzón lieferte eine überragende Vorstellung ab. Doch ins Solinger Tor wollte der Ball dennoch nicht.

Am Ende freilich durften die Düsseldorfer Fans, die den Löwenanteil der 9000 Zuschauer in Solingen stellten, doch noch jubeln. In der 90. Minute verwandelte Robert „Pico“ Niestroj einen indirekten Freistoß zum 1:0-Siegtreffer. Vorausgegangen war ein gefährliches Spiel eines Solingers gegen den vorgerückten Lorenzón. Eine Woche später war der Aufstieg dann mit dem 0:0 gegen Leverkusen II perfekt – doch Fortuna schaffte es dennoch, der Aufstiegssaison noch einen Makel zu verpassen. Durch unnötige Punktverluste in Bonn, gegen Fortuna Köln und in Düren musste sie die Velberter noch vorbeiziehen lassen und stieg nur als Tabellenzweiter auf.