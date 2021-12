Der beste Fortuna-Artikel des Jahres : Als sich Okoye im Zoff zwischen Klein und Pfannenstiel positionierte

Serie Düsseldorf Das sportliche Jahr war für Fortuna ein eher durchwachsenes. Dennoch wollen wir den Fans zum Jahresausklang noch einmal die Highlights von 2021 präsentieren. Und das ist Ihre Top 1 des Fortuna-Jahres – es geht um Maduka Okoye, der in der Schlammschlacht zwischen Uwe Klein und Lutz Pfannenstiel klar Stellung bezog.

Im Fußball kann man heutzutage schrecklich viel messen. Nahezu kein Wert, keine Statistik bleibt mehr im Verborgenen. Der beliebteste Sport in Deutschland ist damit äußerst gläsern geworden. Das kann man gut finden oder auch nicht. Und natürlich ist das nicht nur im Fußball so.

Auch wir arbeiten mit vielen Daten und Fakten. Und in diesem Fall ist das definitiv ein Mehrwert. Denn dadurch erhalten wir auch die Gelegenheit, jederzeit zu wissen, welche Geschichten rund um Fortuna Düsseldorf gut bei unseren Leserinnen und Lesern ankommen. Und weil wir das so interessant fanden, haben wir eine Top 10 der besten Fortuna-Artikel erstellt.

Diese haben wir Ihnen nun bis zum Jahresabschluss am 31. Dezember präsentiert. Als Grundlage für die Berechnung dienten die gezählten Seitenaufrufe auf den jeweiligen Artikel. Und am Silvester-Tag ist nun so weit. Wir küren den besten Fortuna-Artikel des Jahres. Darin geht es Torhüter Maduka Okoye, der im Zoff zwischen Uwe Klein und Lutz Pfannenstiel deutlich Partei für Zweiteren ergriff.

Doch lesen Sie den Artikel von Pascal Biedenweg und Gianni Costa selbst. Denn hier ist sie nun endlich – Ihre Nummer 1 der besten Fortuna-Artikel des Jahres 2021:

Fortuna befindet sich immer mehr im Krisenmodus. Nicht nur sportlich läuft es für die Düsseldorfer alles andere als rund. Auch in der Außendarstellung gibt der Klub momentan kein gutes Bild ab. Jüngstes Beispiel: Die irre Schlammschlacht zwischen Lutz Pfannenstiel und Uwe Klein.

Anstoß des Ganzen: Der Wechsel von Maduka Okoye vor eineinhalb Jahren. Klein erklärte jüngst in einem TV-Interview bei „Sky“ dass „es Gespräche und Entscheidungen gab, da war ich noch nicht in der Verantwortung. Ich bin erst seit dem 1. Juni 2020 Sportvorstand. Die Entscheidung ist unter Lutz Pfannenstiel gefallen.“

Pfannenstiel sah die ganze Sache naturgemäß ganz anders, erklärte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass „es für mich einfach nicht hinnehmbar ist, dass sich da jemand hinstellt und mich mit solchen Vorwürfen beschmutzt. Im Fernsehen zu lügen? Da ist eine rote Linie überschritten worden. Mir geht es einzig um die Wahrheit.“ Kostenpflichtiger Inhalt Was die beiden sich gegenseitig noch vorwerfen, lesen Sie hier.

Dass beide Funktionäre die Sache für sich selbst jeweils ganz anders interpretieren – geschenkt. Schwierig wird es genau dann, wenn das ganze in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Denn nun will natürlich jeder wissen: Wer von beiden sagt denn nun die Wahrheit? Am Ende steht auch die Glaubwürdigkeit des Vereins auf dem Spiel.

Unsere Redaktion hatte bereits im August diesen Jahres selbst bei Okoye nachgefragt. Wie kam es denn nun genau zu seinem Abschied bei Fortuna? „Es war eine brutale Zeit für mich und meine Familie. Das war einfach mies“, erklärt der Torhüter im exklusiven Gespräch.

Als er konkreter werden soll, atmet er einmal tief durch. Man merkt ihm an, dass ihm sein damaliger Abgang immer noch schmerzt. „Die Situation entstand durch den Wechsel der Sportlichen Leitung. Lutz Pfannenstiel hat mein Potenzial und Talent erkannt und wollte mich an die Fortuna binden, mich fördern und mich bei den Profis etablieren. Das war der Plan“, berichtet er. „Aber als Lutz ersetzt wurde, wurde ich einfach rasiert. Bei Uwe Klein hat mir vor allem Menschlichkeit und Respekt gefehlt. Das wahre Gesicht von Menschen erfährt man erst wenn diese Macht erhalten. Diese ganzen versteckten Spielchen und Hinterhältigkeiten braucht kein Mensch, das hat nichts mit Ehre und Charakter zu tun.“

Das Verhältnis zwischen Klein und Okoye soll nach Informationen unserer Redaktion schon etwas länger angespannt gewesen sein. Der 22-jährige gebürtige Düsseldorfer gilt nicht als der einfachste Charakter. Er braucht seine Freiheiten. Wenn man ihm die zugesteht, und ihm Vertrauen schenkt, kann er sich so richtig entfalten – auch auf dem Platz. Klein jedoch, so heißt es aus dem Umfeld des Vereins, würde gerade bei jüngeren Spielern darauf achten, dass sie sich ordentlich in der Reihe anstellen. Es waren zwei Welten, die da aufeinander prallten. So etwas passiert.

So weit, so untragisch, schließlich war damals Pfannenstiel noch der sportliche Entscheidungsträger. Dieser nahm nur wenige Monate zuvor das Telefon in die Hand und rief bei Nigerias Nationaltrainer Gernot Rohr an, um ihm Okoye zu empfehlen. Und so kam es, dass Okoye als Regionalliga-Torhüter im Oktober 2019 für Nigeria gegen Brasilien debütierte.

Und auch der Profivertrag soll nach Informationen unserer Redaktion bereits tatsächlich druckreif gewesen sein. Okoye sollte einen Zweijahres-Vertrag mit anschließender Option für zwei weitere Jahre bekommen. Im ersten Jahr sollte er nach Rotterdam ausgeliehen werden. Das nicht gerade üppige Gehalt hätten sich Fortuna und Sparta zur Hälfte geteilt.

Doch dann erklärte Pfannenstiel seinen Rücktritt zum Ende der Saison. Wegen der Corona-Pandemie rutschte der Zeitplan komplett nach hinten. So konnte er den Vertrag und die geplante Leihe in die Niederlande nicht mehr rechtzeitig unter Dach und Fach bringen. Und als Pfannenstiel dann von Klein abgelöst wurde, war auch die Abmachung plötzlich hinfällig.

Eineinhalb Jahre später hat diese Personalie eine Eigendynamik bekommen, die so keiner voraussehen konnte. Uwe Klein nimmt am Montagabend auf der Homepage des Vereins noch einmal ausführlich zur Sache Stellung. Auf Anfrage unserer Redaktion hatte er den Fall noch als abgeschlossen betrachtet. Nun heißt es unter der Überschrift „Klarstellung von Uwe Klein“: „Ich habe mich bisher zu den Aussagen, die Lutz Pfannenstiel um die Vertragsverlängerung von Maduka Okoye seit Wochen verbreitet, nicht geäußert, weil ich mich nicht auf dieses Niveau begeben wollte. Aber ich lasse mich nicht öffentlich der Lüge bezichtigen und werde das jetzt auch so nicht mehr stehen lassen.“ Den kompletten Text kann man auf der Vereinsseite nachlesen.

Darin findet sich indes ein interessantes Detail, über das man sofort stolpert, wenn man nur auf kleiner Flamme einen Faktencheck macht. Klein schreibt: „(...) Es gab aber keinen Verein, der bereit war, eine Leihvereinbarung für einen Spieler zu treffen, dessen Vertrag sowieso auslief. Richtig ist, dass ich derjenige war, der Maduka das dann mitgeteilt hat. Wenn Lutz Pfannenstiel mit Okoyes Beratern und Sparta Rotterdam angeblich einen fixen Leih-Deal erarbeitet hatte, dann stellt sich die Frage, warum er diese Info nie mit uns geteilt hat. Auf uns ist Sparta Rotterdam erst Mitte Juli zugekommen, als Maduka schon vereinslos war.“

Komisch – es gibt diverse Medienberichte (inklusive Fotomaterial), wonach Okoye bereits am 22. Mai 2020 in Rotterdam offiziell empfangen wurde. Niemand außer Pfannenstiel hatte was davon gewusst? Wohl kaum. Es passt einfach wenig bis gar nichts zusammen. Daher haben wir erneut beim Torhüter nachgehorcht. Dem kann die ganze Schlammschaft zwischen Klein und Pfannenstiel eigentlich ziemlich egal sein. Dennoch möchte er die Aussagen Kleins nicht unkommentiert stehenlassen.

Okoye: „Ich bin echt enttäuscht über das Interview von Uwe Klein bei Sky. Ich verstehe nicht, warum er Lutz Pfannenstiel beschuldigt. Lutz hat viele Lanzen für mich gebrochen und ist ein Ehrenmann. Ich war bereit, bei Fortuna zu unterschreiben und weiter meine Knochen für meinen Herzensverein hinzuhalten, mich unterzuordnen und hinten anzustellen“, erklärt er. „Vielleicht war es aber auch das Beste, was mir passieren konnte. Ich will mir gar nicht ausmalen, was mir hätte passieren können, hätte Uwe Klein mich doch unterschreiben lassen.“

Der Torhüter weiter: „Ich gönne Fortuna und den Fans alles von Herzen. Ich habe immer noch viele Freunde dort. Mitarbeiter, Spieler und Trainer, mich verbindet sehr viel mit diesem Verein und der Stadt. Ich bin ein echter Düsseldorfer Junge. Ich bin überglücklich, dass ich Fortuna durch die Ablöse, die Watford für mich bezahlt, wenigstens ein wenig helfen kann. Ich möchte einfach nur, dass die Dinge klargestellt werden und Lutz nicht falsch beschuldigt wird. Für mich war das eigentlich alles schon abgehakt.“

Klar ist: Es geht längst nicht mehr um die Entscheidung in der Sache, sondern – wie so oft bei Krisen – dem Umgang damit. Unisono sagen Okoye und Pfannenstiel, dass es ihnen nicht darum ginge, schmutzige Wäsche zu waschen. Dass es passieren kann, vor allem in diesem Geschäft, wo sich Dinge so schnell und brutal täglich ändern können, dass man eben diese oder jene Entscheidung trifft. Man dafür dann aber auch mit seinem Namen stehen sollte und nicht auf andere zeigen. Fehler passieren. Jeden Tag. Vielleicht setzt sich diese Erkenntnis auch bei Fortuna durch. Für eine moderne Unternehmenskultur vielleicht durchaus hilfreich.

