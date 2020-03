Fortuna-Kalenderblatt 24. März : Als Büskens’ Flatterball die Uerdinger schockte

Düsseldorf Uerdingen in der Bundesliga, und dann noch gemeinsam mit Fortuna? Das gab es vor 30 Jahren tatsächlich. Und die Düsseldorfer gewannen in der damals noch bespielbaren Grotenburg. Teil fünf unserer Kalenderblatt-Reihe.

Irgendwie hat man sich fast schon ein bisschen daran gewöhnt. Fortuna hat die Arena nicht mehr für sich allein, weil der KFC Uerdingen dort eine Art Dauer-Gastrecht genießt – inzwischen schon in der zweiten Saison. Und noch ist völlig offen, wie lange die Krefelder, wenn denn der Fußball überhaupt erst einmal wieder rollen darf, in Düsseldorf bleiben; zur Stunde existieren schließlich noch nicht einmal konkrete Baupläne zur Sanierung des Grotenburg-Stadions.

Doch es gab ganz andere Zeiten, in denen der heutige Drittligist aus der Nachbarstadt ein etablierter Bestandteil des deutschen Fußball-Oberhauses war. Diesen Zeiten widmet sich der fünfte Teil unserer Reihe über Fortuna-Kalenderblätter – konkret dem 24. März 1990. Vor exakt drei Jahrzehnten war nämlich Fortuna zu Gast in der eigentlichen Heimat der Uerdinger, eben jener Grotenburg-Kampfbahn. Und während die Düsseldorfer nach ihrem Abstieg im Jahr 1987 und der Rückkehr zwei Jahre später gerade erst wieder Fuß fassten in der Bundesliga, gehörte Bayer Uerdingen, wie der Klub damals hieß, schon in der siebten Saison in Folge zum Stammpersonal.