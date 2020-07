Fortunas legendäre Mannschaften : Als Düsseldorf 18 Pokalspiele in Folge gewannen

Düsseldorf Das ist bislang nicht einmal dem FC Bayern gelungen: Im DFB-Pokal hat Fortuna zwischen August 1978 und Februar 1981 achtzehn Spiele in Folge gewonnen und hält damit bis heute einen Rekord.

Von August 1978 bis Februar 1981 gewannen die Rot-Weißen 18 DFB-Pokalspiele in Folge. Zweimal holten sie den Cup, ehe im Viertelfinale der Saison 1980/81 gegen Hertha BSC Endstation war. Als die Fortunen im April 1978 das DFB-Pokalendspiel in Gelsenkirchen trotz großer Torchancen mit 0:2 gegen den 1. FC Köln verloren, war die Trauer in der Landeshauptstadt riesengroß. Die Mannschaft wurde vor dem Rathaus zwar am nächsten Tag von tausenden Fans ausgiebig gefeiert, doch die Serie der Endspiel-Niederlagen hatte sich zu einem Trauma ausgewachsen. Zum fünften Mal hatten die Rot-Weißen das Finale erreicht, zum fünften Mal eine Niederlage kassiert. Was die Düsseldorfer da noch nicht ahnten: Es sollte für lange Zeit die letzte Pleite in einer Partie um den nationalen Pokal bleiben.