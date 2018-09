Fortuna Düsseldorf: Als Jürgen Klinsmann Fortuna abschoss

Düsseldorf Am Freitagabend gastiert Fortuna in Stuttgart. Der VfB brachte ihr 1986 die bis heute höchste Heimniederlage ihrer Bundesligageschichte bei – 0:7. Mann des Spiels: der 21-jährige Jürgen Klinsmann.

Klinsmann freilich strahlte trotz Sprühregen und eisigem Wind, denn der spätere Nationalstürmer – der freilich erst 21 Monate später in Brasilien im DFB-Team debütierte – erzielte fünf Treffer gegen Fortunas Torhüter Jörg Schmadtke. Brei wechselte im Verlauf der Partie in Dietmar Grabotin und Günter Kuczinski zwei Abwehrspieler aus, doch der Blondschopf des VfB war von niemandem zu stoppen.

Das erste Tor des Tages überließ Klinsmann allerdings seinem Stürmerkollegen Michael Spies (15.), ehe er neun Minuten vor der Pause auf 2:0 erhöhte und dann zwischen der 47. und der 78. Minute vier weitere Treffer nachlegte. Karl Allgöwer rundete das Geschehen mit dem 7:0 in der 87. Minute ab. Kuriosität am Rande: Bereits das Hinspiel im Neckarstadion hatte der VfB 5:0 gewonnen – seinerzeit ohne Klinsmann-Tor. Am Saisonende retteten sich die Düsseldorfer mit Ach und Krach als Vierzehnte vor der Relegation, stiegen dafür ein Jahr später ab.

Der zweite Auftritt 1996 in der schwäbischen Landeshauptstadt war ähnlich erfolgreich und für einen spektakulären Zugang Fortunas ein persönlicher Triumphzug. Der Ukrainer Sergej Juran erzielte in der 86. und 89. Minute beide Tore zum 2:0-Sieg beim VfB, was den Abstieg am Saisonende dennoch nicht verhindern konnte. Juran verstand sich zwar im weiteren Saisonverlauf bestens mit seinem russischen Kumpel Igor Dobrovolski, doch kamen beide nur noch sporadisch an ihre sportliche Leistungsgrenze heran.