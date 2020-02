Erinnerung der Fortuna : Als Hertha BSC in „Halbangst“ verfiel

15. Mai 2012: Fans der Fortuna stürmen den Platz, die Hertha-Spieler Levan Kobiashvili (re.) und Andre Mijatovic (Hertha BSC) gehen vom Rasen. Foto: imago

Düsseldorf Wenn Fortuna auf die Berliner trifft, kommen immer auch die Erinnerungen an das legendäre Spiel hoch. Vier Spieler von damals sind am Freitag dabei.

Nicht mehr ganz ein Vierteljahr noch – dann könnte Fortuna wieder in einer Relegation stehen. Derzeit belegen die Düsseldorfer Kicker in der Fußball-Bundesliga zumindest den drittletzten Platz, und wenn das auch am 34. Spieltag noch der Fall wäre, ginge die Saison für sie in die Verlängerung. Dann müsste die Truppe von Trainer Uwe Rösler in zwei Spielen gegen den Tabellendritten der Zweiten Liga ihren Platz im Oberhaus verteidigen.

Fortunas bislang letzter Auftritt in einer Relegation ist unvergessen. Im Mai 2012 war das, als die Düsseldorfer Dritter der Zweiten Liga wurden und in zwei dramatischen Partien den Sprung in die Bundesliga schafften. Der Gegner vor knapp acht Jahren: Hertha BSC, und eben die Berliner stellen sich am Freitag um 20.30 Uhr zum Punktspiel in der Arena vor.

Trotz der langen Zeit, die seit 2012 vergangen ist, sind Kräftemessen mit der Hertha noch immer nichts Alltägliches. Zur Erinnerung: Nach dem sensationellen 2:1-Hinspielsieg im Olympiastadion genügte Fortuna im Rückspiel in der Arena ein 2:2 zum Aufstieg. Natürlich ein Grund zum Feiern für die Düsseldorfer Fans – doch leider fingen sie an jenem 15. Mai zu früh damit an. Noch bevor Schiedsrichter Wolfgang Stark die Partie abpfiff, stürmten Tausende den Platz. Friedlich zwar, aber dennoch mit Folgen. Nach einer Spielunterbrechung kehrten die Berliner aufs Feld zurück, inszenierten nach ihrem endgültigen Aus aber eine Prozesslawine, da ihre Profis sich angeblich bedroht fühlten. Herthas damaliger Trainer Otto Rehhagel faselte vor dem Sportgericht von „Halbangst“, die er empfunden habe – die Geburtsstunde der gleichnamigen Gruppe, die seitdem mit originellen Videos von sich reden macht.