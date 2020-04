Kostenpflichtiger Inhalt: Kalenderblatt 14. April : Als Fortuna und der Wuppertaler SV noch spitze waren

Torschütze im April 1973 in Wuppertal und hier im selben Jahr im Nationaldress: Reiner Geye. Foto: Horstmueller/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Wuppertal kämpft in der Viertklassigkeit ums Überleben, die Düsseldorfer stecken im Abstiegskampf der Bundesliga. Am 14. April 1973 standen sich beide in einem deutschen Gipfeltreffen gegenüber. Teil 15 unserer Kalenderblatt-Reihe zu Fortuna.