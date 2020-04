Kalenderblatt 22. April : Als Fortuna in Homburg die Aufholjagd startete

Düsseldorf Im Jahr 1995 machte Fortuna Düsseldorf ihren Durchmarsch aus der Drittklassigkeit zurück in die Bundesliga perfekt. Vor genau einem Vierteljahrhundert setzte sie dabei in Homburg einen Meilenstein. Teil 21 unserer Kalenderblatt-Reihe zum 22. April.

Für viele Düsseldorfer gehört er zu den schönsten Erinnerungen ihres Fan-Daseins: Der Aufstieg in die Bundesliga in der Saison 1994/95. Er war hoch emotional und wurde erst am letzten Spieltag durch einen unvergessenen 2:0-Sieg in Chemnitz unter Dach und Fach gebracht. Ein wichtiger Erfolg auf dem Weg dorthin war der Sieg am 22. April 1995 beim VfB Homburg: Vor genau 25 Jahren setzten sich die Rot-Weißen um Trainer Aleks Ristic mit 2:0 durch. Sie verteidigten damit an jenem 27. Spieltag der 2. Liga Platz fünf und blieben aussichtsreich im Aufstiegsrennen.