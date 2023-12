Die meistgelesenen Fortuna-Artikel, Platz 6 Als „Fortuna für alle“ den ersten Rückschlag erlebte

Doch tatsächlich könnte sich nach Recherchen unserer Redaktion auch ein anderer Partner Hoffnungen gemacht haben, an die lukrativen Informationen über die Zuschauer zu kommen. Die Provinzial, kleinster Geldgeber bei diesem Projekt mit geschätzt irgendetwas um die fünf Millionen Euro, soll, so ist aus Kreisen des Unternehmens selbst zu erfahren, sehr verwundert darüber gewesen sein, dass Fortuna die Weitergabe von Daten in jeglicher Form ablehnt. Unklar, was ganz genau in den Verträgen steht. Die Irritationen waren letztlich wohl so ausgewachsen, dass der Versicherer noch vor dem ersten Spiel wieder aussteigt und damit die Notbremse zieht.