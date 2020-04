Kalenderblatt 27. April : Als Fortuna die 40-Punkte-Marke knackte

Düsseldorf Vor genau einem Jahr bezwang Fortuna Werder Bremen vor ausverkauftem Haus mit 4:1. Sie knackte damit an diesem 31. Spieltag die 40-Punkte-Marke. Davon hatte vor der Saison kaum jemand zu träumen gewagt. Teil 25 unserer Kalenderblatt-Serie.

Vor genau einem Jahr zeigt Fortuna in der ausverkauften Stockumer Arena ein begeisterndes Spiel: Sie gewinnt am 27. April 2019 mit 4:1-Sieg gegen Werder Bremen und knackt mit 40 Punkten eine Marke, von der vor der Saison kaum einer zu träumen gewagt hätte. Die Düsseldorfer Fans unter den 52.500 Zuschauern feiern an diesem 31. Spieltag ein Fußballfest und die Treffer von Benito Raman, Kenan Karaman, Rouwen Hennings und Markus Suttner.