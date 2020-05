Kalenderblatt zum 1. Mai : Als Fortuna das Finale im Stadion zur Sonnenblume verlor

Frank Mayer und Axel Bellinghausen gehörten zur Fortunas Offensive, die das Finale in Velbert 2003 mit 0:1 verlor. Foto: HORSTM†LLER GmbH

Velbert Am 1. Mai 2003 verliert Fortuna Düsseldorf im Stadion zur Sonnenblume das Niederrhein-Pokal-Finale bei der SSVg Velbert mit 0:1. Das Spiel hat bei den Fans vor allem wegen der Begleitumstände Kultcharakter. Folge 29 in unserer Kalenderblatt-Serie.

Von Falk Janning

Mit dem 1. Mai bringen Fortunas Fußballanhänger unweigerlich den Mai-Feiertag im Jahr 2003 in Verbindung: Mit 0:1 unterlag die Truppe von Slavko Petrovic bei der SSVg Velbert und verpasste damit die Qualifikation für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals. Vor allem die chaotischen Umstände rund um die Partie im Stadion zur Sonnenblume sind den Zuschauern noch bestens ins Erinnerung.

Die Gastgeber hatten das Interesse an dem Finale zwischen den beiden Oberliga-Teams völlig unterschätzt. Tausende Fans waren aus der Landeshauptstadt angereist und gelangten ohne Kontrolle in das völlig überfüllte Stadion. Das Gedränge war so groß, dass sogar ein Kassenhäuschen umfiel. Hunderte Gästefans fanden keinen Platz mehr auf der Tribüne und wichen auf eine Wiese hinter einem Tor aus, die nur mit einem Flatterband gesichert war. Das Spiel wurde schließlich mit 45 Minuten Verspätung angepfiffen.

Wie tief Fortuna gesunken war, das beweist die Tatsache, dass sie als Außenseiter nach Velbert fuhr. Die SSVg um den früheren Fortuna-Helden Marek Lesniak, der in Velbert als Spielertrainer fungierte, hatte zwei Wochen zuvor das Ligaspiel im Paul-Janes-Stadion für sich entschieden und stand auch in der Tabelle vor den Düsseldorfern.

Allerdings sind die Düsseldorfer dann in dem Finale die bessere Mannschaft und haben die größeren Torchancen. Doch Axel Bellinghausen scheitert mit einem Schuss ans Außennetz und Sergej Tytarchuk mit einem Kopfball an der Latte. Auch Kapitän Frank Schön bringt den Ball nach Bellinghausen-Flanke nicht im Velberter Tor unter. In der 54. Minute wurde der Spielverlauf auf den Kopf gestellt, als der Ex-Fortune Andreas Gensler in eine Freistoß-Flanke rutscht und den Ball zum Tor des Tages am Fortuna-Keeper Marc Petrick im Tor unterbringt. Frank Mayer verpasst im Gegenzug noch eine gute Möglichkeit.

Am Ende ist es eine unglückliche Düsseldorfer Niederlage. Velbert ist zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte für den DFB-Pokal qualifiziert. Und für Fortuna ist es das erste von drei Niederrhein-Pokal-Endspielen, das sie verliert. Ein Jahr später, am 12. Mai 2004, unterliegt sie Rot-Weiss Essen im Uerdinger Grotenburg-Stadion mit 0:2 und am 8. April 2008 gibt es erneut gegen RWE in der Duisburger MSV-Arena eine 0:1-Pleite.

Für Petrovic war das 0:1 gegen Velbert die vorletzte Partie als Fortuna-Coach: Eine Woche später gewann er zwar mit 2:1 bei Borussia Mönchengladbach II, doch das konnte ihn nicht mehr retten. Er wurde vor die Tür gesetzt und durch Uwe Weidemann ersetzt.