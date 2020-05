Kalenderblatt 6. Mai : Als Fortuna auf Weltenbummler Gutendorf traf

Düsseldorf Am 6. Mai 1951 traf der spätere Trainer-Weltenbummler Rudi Gutendorf, der mit 55 verschiedenen Engagements einen Eintrag im Buch der Rekorde hat, in einer seiner letzten Partien als Spieler mit seinem Klub TuS Neuendorf auf Fortuna Düsseldorf. Teil 32 unserer Kalenderblattserie.

In der Saison 1950/51 hatten die Fortunen eine starke Truppe zusammen. Sie blieben in der Oberliga als Aufsteiger die ersten sieben Partien ungeschlagen. Am Ende wurden sie Fünfte. Ein Testspiel am 6. Mai 1951 zum Ende der Saison gewannen sie beim TuS Neuendorf in Koblenz mit 2:1. Das Besondere an dieser Begegnung vor 4000 Zuschauer im Stadion Oberwerth: Beim TuS spielte der spätere Trainer-Weltenbummler Rudi Gutendorf, der mit 55 verschiedenen Engagements einen Eintrag im Buch der Rekorde hat, eine seiner letzten Partien als Aktiver.