Vor Rückkehr nach Düsseldorf : Als Fortuna Nürnbergs Sportchef Hecking den Job kostete

Düsseldorf Am Samstag empfängt Fortuna den 1. FC Nürnberg in der Düsseldorfer Arena. Mit dabei sein wird auch Sportvorstand Dieter Hecking. Der hat vor allem an ein Spiel in Düsseldorf gar keine guten Erinnerungen – denn nur drei Tage später folgte eine folgenschwere Verkündung. Worum es dabei ging.

Brisantes Derby oder nettes Nachbarschaftsduell? Das war eine der Kernfrage vor dem Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach am 30. März 2019. Dieter Hecking, damals Trainer der Fohlenelf, entschied sich für die Formulierung, dass Spiele gegen Düsseldorf immer „tolle Nachbarschaftsduelle sind“. Das echte Derby finde aber gegen den 1. FC Köln statt.

Und sonderlich heiß wirkten seine Spieler zwei Tage später tatsächlich nicht auf dem Rasen in der Arena in Stockum. Ganz im Gegenteil: Trainer Friedhelm Funkel hatte seine Spieler so richtig heißgemacht. Und Fortuna führte die Gäste über weite Strecken der ersten Halbzeit vor. Durch einen Doppelpack von Rouwen Hennings und einem Tor von Kevin Stöger führten die Düsseldorfer bereits nach 16 (!) Minuten mit 3:0. Ein wahres Desaster für den Favoriten aus Mönchengladbach. Da half auch der Ehrentreffer von Dennis Zakaria kurz vor Ende der Partie nicht mehr viel – Borussia hatte im Nachbarschaftsduell gegen Fortuna sicherlich keine Derby-Leistung gezeigt.

Drei Tage später folgte dann der richtige Knall: Borussia gab bekannt, die Zusammenarbeit mit Hecking am Ende der Saison zu beenden. Der damalige Sportdirektor Max Eberl wollte die Fohlenelf spielerisch weiterentwickeln. Und da passten Auftritte wie gegen Düsseldorf gar nicht ins Konzept. Marco Rose folgte auf Hecking. Und irgendwie war es der Startschuss für turbulente Zeiten in Mönchengladbach. Rose und Eberl arbeiten künftig zusammen bei RB Leipzig. Und Hecking ist seit Juli 2020 Sportvorstand beim kommenden Gegner der Fortuna, verlängerte unter der Woche seinen Vertrag beim 1. FC Nürnberg.

Von einem Derby oder Nachbarschaftsduell kann bei dem Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine natürlich nicht geredet werden. Eine gewisse Brisanz verspricht die Partie dennoch. Für Fortuna wird es vor allem darum gehen, den Druck, den sie sich durch eine abermalige Auswärtspleite selbst auferlegt hat, erneut in positive Schwingungen kanalisieren zu können. In der heimischen Arena haben die Düsseldorfer noch kein Spiel verloren. „Wir haben vor dieser Saison gesagt, dass wir eine bessere Spielzeit absolvieren wollen als im vergangenen Jahr. Bislang gelingt uns das gut“, sagt Thioune zwar, „aber wir spielen nicht Fußball, um Zweiter zu werden. Und um oben mitzuspielen, dürfen wir uns nicht nur auf unsere Heimserie verlassen, sondern müssen auch auswärts punkten.“