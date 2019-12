Fortunas Kantersieg von 1983 : Als es beim BVB sieben Mal klingelte

Düsseldorf Am Samstag tritt Fortuna beim deutschen Vizemeister Borussia Dortmund als Außenseiter an. Vor 36 Jahren bereiteten die Düsseldorfer dem BVB allerdings einen Abend zum Vergessen.

Eike Immel hat in seinem Leben einige Tiefs durchlebt. Weniger während seiner Karriere, denn der frühere Nationaltorhüter stand nach seinem Profidebüt 1978 in der Regel auf der Sonnenseite des Lebens, absolvierte 534 Bundesligaspiele für Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart sowie hinterher noch einmal 43 Premier-League-Einsätze für Manchester City. Nein, die Tiefs kamen im Anschluss – als er wegen eines Hüftleidens aufhören musste, später nach einigen finanziellen Desastern Privatinsolvenz anmeldete und 2008 sogar im RTL-Dschungelcamp landete.

Am 23. September 1983, recht früh in seiner Karriere also, durchschritt Immel freilich auch einmal eine sportliche Talsohle. Der damals 22-Jährige stand im Kasten von Borussia Dortmund, als die Schwarz-Gelben von den Düsseldorfern so richtig versohlt wurden – 7:0 für Fortuna hieß es an jenem Freitagabend im Rheinstadion.