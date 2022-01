Die große Hallenzeit : Als Fortuna ein Fußballjahr noch mit Budenzauber begann

Erfolgreicher Budenzauber auch 2008: Kapitän „Lumpi“ Lambertz (17) präsentiert seinem Team den Siegerpokal in Erfurt. Foto: Christof Wolff/Wolff, Christof

Düsseldorf Nach der Absage des Trainingslagers in Marbella verzichtet Fortuna nun zum zweiten Mal in Folge auf eine Wintervorbereitung im Süden. Vor der Jahrtausendwende war das ohnehin üblich: Da wurde in der Halle um Pokale gekickt. Ein Blick zurück, der nicht nur Romantik bringt.

Fußball in der Halle – da denkt der moderne Fan von heute doch sofort an Futsal. Jene von feiner Technik beherrschte Variante des Spiels, deren Ursprung in Südamerika liegt und in der es heute sogar eine Bundesliga gibt, in der Fortuna vertreten ist. Doch es gab einmal eine Zeit, da begann ein Fußballjahr mit richtigem Budenzauber: Hallenturnieren, in denen oft weniger technisch brilliert als vielmehr handfest draufgebolzt wurde. Und fast die gesamte deutsche Elite mischte dabei vor vollen Rängen mit.

Gerade die ersten Tage des neuen Jahres waren dafür sehr beliebt. Während sich die Klubs heute an Neujahr und den Tagen danach mit der Vorbereitung – oder auch der Absage – von Trainingslagern im Süden beschäftigen, wurde in den 1980er- und 1990er-Jahren in der Halle um Pokale gespielt.

Fortuna stellte sich dabei gar nicht einmal ungeschickt an. So gewannen die Düsseldorfer gleich dreimal (1983, 1984 und 1989) das traditionsreiche Turnier in der Krefelder Glockenspitzhalle. Ihre größten Hallen-Coups landete die launische Diva vom Rhein jedoch in den Jahren 1988, 1997 und 1998 mit drei dritten Plätzen beim offiziellen deutschen Hallenmasters – so etwas gab es vor mehr als einem Vierteljahrhundert tatsächlich.

Die größte Überraschung war, dass die Düsseldorfer 1998 als Zweitligist überhaupt das Finale der Turnierserie erreichten. Voraussetzung dafür war der zweite Platz beim Qualifikationsturnier in Leipzig. Für die dortige Finalniederlage gegen Werder Bremen nahm die Truppe von Trainer Uli Maslo in München Revanche, indem sie die Hanseaten im Spiel um Platz drei 5:4 besiegte.

Der Turniersieg ging übrigens an den damaligen Bundesligisten Hansa Rostock, der den favorisierten Gastgeber FC Bayern in der Gruppenphase ausgeschaltet hatte. Episode am Rande des Hallenmasters: Fortunas Robert Niestroj setzte beim Warmspielen einen Ball so vehement ins Publikum, dass er eine Zuschauerin bewusstlos schoss. Zum Glück ging es ihr bald wieder besser, und „Pico“ hatte ja ein nettes Trostpflaster parat: Der Mittelfeldspieler schenkte ihr ein Trikot.

Doch es gab in den Hallen auch ganz andere Probleme, die weit weniger mit Pech zu tun hatten. So 1983 in Krefeld: Die Organisatoren hatten bei der Zusammenstellung des Teilnehmerfeldes auf Derby-Charakter gesetzt. Neben Gastgeber Bayer Uerdingen bildeten Fortuna, der MSV Duisburg und Alemannia Aachen das Teilnehmerfeld, und dieses lockte die stolze Zahl von 3000 Zuschauern an – ausverkauft.

