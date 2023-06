Vor 90 Jahren Als Fortuna zur Nummer eins in Deutschland wurde

Auch in der größten Stunde des Erfolgs erinnerte sich der Verein an seine Wurzeln. Fortuna war nicht nur Düsseldorf, sondern insbesondere auch Flingern. In einem Fackelzug begab sich der Meister, zusammen mit zahlreichen Düsseldorfer Sportvereinen und Fans, auf die letzte Etappe der Ehrenrunde. Ziel war der „Engerhof“, wo Fortunas Treueste der Treuen auch in schweren Zeiten zu ihrem Verein standen. Damit schloss sich der Kreis, hier wo alles begann, im „Häzz von Flingern“.