Kalenderblatt : Als Fortuna in der Lena-Arena von Sieg zu Sieg eilte

Bauarbeiten am Arena-Park. Foto: Falk Janning/Falk, Janning (jan)

Düsseldorf Am 24. April 2011 gewann Fortuna in der „Lena-Arena“ die Zweitliga-Partie gegen Arminia Bielefeld mit 2:0. Die Düsseldorfer blieben in dem mobilen Stadion ungeschlagen, das aufgebaut worden war, weil Meyer-Landrut in der Arena sang. Teil 23 der Kalenderblattserie.

Weil Lena Meyer-Landrut beim Eurovision Song-Contest (ESC) in der Arena auftrat, musste Fortuna in ein mobiles Stadion ausweichen, das gleich nebenan auf ihrem Trainingsgelände aufgebaut worden war: Am 24. April 2011 gewann sie dort die Zweitliga-Partie gegen Arminia Bielefeld mit 2:0. Die Elf von Trainer Norbert Meier gewannen in der Lena-Arena alle drei Spiele: Neben dem 2:0 gegen Bielefeld (Tore: Sascha Rösler, Lumpi Lambertz) gab es in dem 20.000 Zuschauer fassenden Hexenkessel ein 3:0 gegen Union Berlin (Tore: Rösler, Lambertz, Ken Ilsö) und ein 3:1 gegen Alemannia Aachen (Tore: Jens Langeneke, Rösler, Maximilian Beister).

Nach dem Erfolg gegen Aachen wurde die Stahlrohrkonstruktion wieder abgebaut. Fortuna stellte einen Rekord auf: Denn die Mannschaft ist die einzige, die in der Geschichte eines Stadions alle ihre Partien gewonnen hat. Und Sascha Rösler zudem der einzige Spieler, der in jedem Heimspiel seiner Mannschaft in der Stadiongeschichte einen Treffer erzielte. Das drei Millionen teure Stadion war in nur knapp fünfzig Tagen Bauzeit errichtet worden, so schnell wie keines zuvor in dieser Größe in Deutschland.

Eingeweiht wurde es mit einem U17-Länderspiel zwischen Deutschland und der Ukraine, ehe die Düsseldorfer dort um Zweitliga-Punkte-Punkte spielten. Verantwortlich für den Stadionbau war die Tatsache, dass die Arena durch den Gesangswettbewerb blockiert war und sich keine geeignete Ausweichstätte fand: Nach Mönchengladbach und Köln wollten die Düsseldorfer nicht umziehen, Bochum und Leverkusen waren auch schnell vom Tisch. Dann galt der Ausbau des Paul-Janes-Stadions als beste Lösung, doch das erwies sich aus Sicherheitsgründen als nicht umsetzbar.