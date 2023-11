Einstimmung aufs Westderby Als Fortuna den FC Schalke so richtig ärgern konnte

Ob Fortuna am Samstag an diese Partien anknüpfen kann? Zur ganzen Wahrheit gehört, dass Schalke die Gesamtbilanz der Westduelle mit 28 Siegen bei 17 Düsseldorfer Erfolgen und 19 Unentschieden (in Pflichtspielen) klar dominiert. Die beiden letzten Aufeinandertreffen am Rhein gingen 2020 und 2022 jedoch jeweils mit 2:1 an Fortuna; man darf sich schon aufs nächste Kapitel freuen.