Kalenderblatt 12. Mai : Als Fortuna der höchste Bundesliga-Sieg ihrer Geschichte gelang

Thomas Allofs gelangen beim 7:0 gegen St. Pauli die ersten Saisontreffer. Foto: IMAGO

Düsseldorf Durch seinen Treffer am 12. Mai 1990 war Martin Spanring der Eintrag in die Geschichtsbücher von Fortuna Düsseldorf sicher: Er machte den höchsten Sieg in der Historie fix. Folge 37 unserer Kalenderblattserie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Falk Janning

Als Martin Spanring für Fortuna den Treffer zum 7:0 gegen den FC St. Pauli erzielte, gab es kein Halten mehr. Die Fans, die schon längst auf dem Zaun hockten, der das Spielfeld im Rheinstadion von den Rängen trennt, stürmten das Spielfeld und feierten ihre Helden mit südländischer Begeisterung. Schiedsrichter Kurt Wirke hatte ein Einsehen und pfiff die Partie gar nicht mehr an, obwohl noch zwei Minuten zu spielen gewesen wären. Fortuna feierte an jenem 12. Mai 1990 den höchsten Sieg ihrer Bundesliga-Geschichte (neben dem 7:0 gegen Borussia Dortmund, das ihr in der Saison 1983/84 gelungen war).

Am letzten Spieltag machten die Aufsteiger aus Düsseldorf damit den neunten Platz perfekt, den ihnen vor der Saison niemand zugetraut hatte. So gut hatten die Düsseldorfer jedenfalls seit elf Jahren nicht abgeschnitten. Und sie landeten damit vor den Nachbarn Bayer Uerdingen (14.) und Borussia Mönchengladbach (15.). Deutlich übertroffen wurden auch die Erwartungen an die Zuschauerzahl: Mit einem Zuschauerschnitt von 10.500 hatten die Düsseldorfer kalkuliert, es kamen aber knapp 19.000 zu den Heimspielen.

Die Voraussetzungen für den Aufschwung hatte Trainer Aleks Ristic geschaffen, der der Mannschaft die Schwäche auf fremden Plätzen austrieb. Sie war zwei Jahre zuvor entscheidend für den Abstieg gewesen. Diesmal waren die Düsseldorfer die sechstbeste Auswärtsmannschaft. Für die Fans war an jenem letzten Spieltag der Saison 1989/90 der Trainer der Held. Sie trugen ihn auf den Schultern über den Platz und sangen immer wieder ihre Hymne: „Olala, wir haben einen Ristic, olala, Ristic wunderbar!“ Großartig war das Fazit, das der Coach bei der Pressekonferenz zog: „Zuerst: Gratulation an meine Mannschaft. Und dann, jeder weiß: Ende gut, Aleks gut!“

Die Fans feierten da noch zu tausenden ausgiebig auf dem Rasen, sicherte sich sogar den Pattex-Stuhl des Trainers als Souvenir. Und sie versicherten sich gemeinsam mit den Hamburgern die gegenseitige Zuneigung. Während der Partie hatten die Düsseldorfer ihren hoffnungslos unterlegenen Gegner angefeuert und die Gäste sich mit Beifall für gelungene Aktionen der Fortunen revanchiert. Auf dem Platz verbrüderten sich beide Lager und feierten das Klassenerhaltsfest.