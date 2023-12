Die meistgelesenen Fortuna-Artikel, Platz 7 Als der große Konkurrent HSV wieder einmal wirtschaftlich enteilte

Auch in Düsseldorf und Umgebung war die Häme ziemlich groß, als der Hamburger SV im Frühjahr sein großes Saisonziel wieder einmal verfehlte. Erst verpasste die Truppe von Trainer Tim Walter in der Nachspielzeit des letzten Spieltags den direkten Aufstieg, dann scheiterte sie auch beim Nachsitzen in der Relegation am VfB Stuttgart. Somit warten die Hanseaten jetzt seit fünf Jahren auf den Wiederaufstieg ins Oberhaus, dessen Dino sie lange Zeit waren.