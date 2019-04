Lang ist es her : Als Fortuna den Bayern sechs Tore einschenkte

Düsseldorf Am Sonntag um 15.30 Uhr erwartet Fortuna den FC Bayern in der ausverkauften Düsseldorfer Arena. 1975 lieferten sich die beiden Klubs ein besonders wildes Duell.

Vieles kann passieren, wenn Fortuna am Sonntag um 15.30 Uhr in der Stockumer Arena auf den FC Bayern München trifft. Ob sich das Spiel aber auch nur so ähnlich entwickelt wie das Aufeinandertreffen beider Klubs vor fast 44 Jahren? Daran sind schon leise Zweifel angebracht. Denn an jenem 7. Juni 1975 stellten die insgesamt 25 Akteure auf dem Rasen fast alle Gesetzmäßigkeiten der Fußball-Bundesliga auf den Kopf, spielten regelrecht verrückt – und nicht etwa die Anzeigetafel im guten, alten Rheinstadion, die am Ende einen 6:5-Sieg der Fortuna gegen den FC Bayern auswies.