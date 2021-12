Ihre Top 10 des Jahres : Als Fortunas Gastspiel in Aue für einen Fan-Eklat sorgte

Serie Düsseldorf Das sportliche Jahr war für Fortuna ein eher durchwachsenes. Dennoch wollen wir den Fans zum Jahresausklang noch einmal die Highlights von 2021 präsentieren. Das ist Ihre Top 10 des Fortuna-Jahres – heute geht es um ein Gastspiel der Düsseldorfer in Aue, das für einen Fan-Eklat sorgte.

Im Fußball kann man heutzutage schrecklich viel messen. Nahezu kein Wert, keine Statistik bleibt mehr im Verborgenen. Der beliebteste Sport in Deutschland ist damit äußerst gläsern geworden. Das kann man gut finden oder auch nicht. Und natürlich ist das nicht nur im Fußball so.

Auch wir arbeiten mit vielen Daten und Fakten. Und in diesem Fall ist das definitiv ein Mehrwert. Denn dadurch erhalten wir auch die Gelegenheit, jederzeit zu wissen, welche Geschichten rund um Fortuna Düsseldorf gut bei unseren Leserinnen und Lesern ankommen. Und weil wir das so interessant fanden, haben wir eine Top 10 der besten Fortuna-Artikel erstellt.

Diese werden wir Ihnen nun bis zum Jahresabschluss am 31. Dezember präsentieren. Als Grundlage für die Berechnung dienten die gezählten Seitenaufrufe auf den jeweiligen Artikel. Im zweitbesten Artikel geht es um Zuschauer bei einem Gastspiel von Fortuna in Aue, die dort eigentlich nicht hätten sein dürfen.

Die Fernsehzuschauer trauten ihren Ohren nicht. Lautstarke Anfeuerung für den FC Erzgebirge Aue – und das bei einem Geisterspiel? Was während der Partie, die mit einem auch in der Höhe verdienten 3:0-Erfolg von Fortuna Düsseldorf endete, noch wie ein Fehler der Tonregie des Bezahlsenders Sky anmutete, erwies sich wenig später als skurrile Realität: Auf der Tribüne des Erzgebirgsstadions tummelten sich tatsächlich etliche Fans Mindestens 30 sind auf Fotos von der Partie auszumachen, Dunkelziffer ungewiss.

Einige von ihnen machten sich lautstark bemerkbar, immer wieder skandierten sie Schlachtrufe. Obendrein hatten etliche von ihnen nicht mal einen Mund-Nase-Schutz an oder trugen ihn in einer sehr freien Interpretation unterhalb des Kinns.

Auf Anfrage unserer Redaktion heißt es aus der Presseabteilung des FC Erzgebirge Aue: „Die auf manchen Bilder zu sehenden Personen haben den Platz in stundenlanger Arbeit vom Schnee befreit und standen für den Fall weiterer Schneefälle bereit. Mit allen weiteren Themen wird sich die Veranstaltungsleitung in ihrer Auswertung befassen.“ Weitere Antworten wollte man nicht geben, zum Beispiel, wer die „Veranstaltungsleitung“ ist. In der Antwort an unsere Redaktion heißt es: „Wir werden alles genau anschauen und prüfen, uns zu Wochenbeginn dazu besprechen und Ihnen antworten.“

In den Hygienevorgaben der DFL ist klar hinterlegt, dass die Zahl der Personen im Stadion so gering wie möglich zu halten ist und sich die Anwesenden streng an die Vereinbarungen halten. In Aue hat das an diesem Samstag nicht geklappt.