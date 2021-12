Ihre Top 10 des Fortuna-Jahres : Als bei Reiner Calmund die Kilos purzelten

Serie Düsseldorf Das sportliche Jahr war für Fortuna ein eher durchwachsenes. Dennoch wollen wir den Fans zum Jahresausklang noch einmal die Highlights von 2021 präsentieren. Das ist Ihre Top 10 des Fortuna-Jahres – heute geht es um Fortunas Ex-Aufsichtsrat Reiner Calmund.

Im Fußball kann man heutzutage schrecklich viel messen. Nahezu kein Wert, keine Statistik bleibt mehr im Verborgenen. Der beliebteste Sport in Deutschland ist damit äußerst gläsern geworden. Das kann man gut finden oder auch nicht. Und natürlich ist das nicht nur im Fußball so.

Auch wir arbeiten mit vielen Daten und Fakten. Und in diesem Fall ist das definitiv ein Mehrwert. Denn dadurch erhalten wir auch die Gelegenheit, jederzeit zu wissen, welche Geschichten rund um Fortuna Düsseldorf gut bei unseren Leserinnen und Lesern ankommen. Und weil wir das so interessant fanden, haben wir eine Top 10 der besten Fortuna-Artikel erstellt.

Das Vorhaben stieß indes ohne weitere medizinische Hilfe an Grenzen. Nun ließ er sich in der Uniklinik Bonn in einer vierstündigen Operation überschüssige Haut am Bauch entfernen. „Ich wollte mich unbedingt in einem größeren Zentrum behandeln lassen, der Eingriff war nicht ganz ungefährlich, da wollte ich auf Nummer sicher gehen“, sagt das ehemalige Aufsichtsratsmitglied von Fortuna. „Ich fühle mich heute Abend etwas besser, und mit dem Gewichtsverlust von 11,6 Kilo habe ich mich fast halbiert. Aktuell zeigt meine Waage etwas über 90 Kilo, dieses Gewicht hatte ich zuletzt vor 30, 40 Jahren.“