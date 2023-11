„Der Vorstand hat einfach Fehler gemacht“ Borgerding über geplatzten Zoller-Transfer – Allofs entschuldigt sich

Es war der Tag der deutlichen Worte, keine Frage. Und so stand die Mitgliederversammlung von Fortuna am Sonntag unter dem Stern gleich mehrerer klarer Botschaften – nicht nur die stockende Zusammenarbeit mit der Stadt anbelangend, sondern auch eigene Fehler betreffend. Jedenfalls solche, die schnell ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden hatten: zum Beispiel der am letzten Tag der Sommer-Transferperiode geplatzte Wechsel von Simon Zoller aus Bochum nach Düsseldorf.