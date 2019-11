Auf der Videoleinwand werden nun die drei Tore von Rouwen Hennings beim 3:3 auf Schalke in der Vorwoche gezeigt. "Wir stehen jetzt da, wo wir am Ende der Saison stehen möchten", sagt Pfannenstiel. "Die Siege gegen Mainz und eine andere Stadt am Rhein haben gezeigt, dass wir gegen direkte Konkurrenten bestehen können."