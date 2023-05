Laufzeit, finanzielles Volumen und mehr Was man über den Trikot-Deal von Fortuna mit der Targobank wissen sollte

Am Mittwoch um 11 Uhr stellt Fortuna seinen neuen Trikotsponsor Targobank im Hotel in der Arena vor. Kostenpflichtiger Inhalt Unsere Redaktion hatte über den neuen Deal exklusiv berichtet. Streng genommen erfolgte die Präsentation bereits ein paar Tage zuvor. Denn mit dem Startschuss von „Fortuna für alle“ ist in Sachen Sponsoring beim Zweitligisten einiges neu aufgestellt worden. Und es war schnell klar, dass das Finanzunternehmen eine zentrale Rolle in den Plänen einnehmen wird. Wie genau?