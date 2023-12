Bewerbungsphase für St.-Pauli-Partie So kommt man an Tickets für das zweite Gratis-Spiel von Fortuna

Es gab nach der Premiere auch einige Kritikpunkte. Und der Verein hatte direkt angekündigt, dass man sich in der Pilotphase befinde und deshalb immer wieder nachjustieren wolle. In einer Umfrage wollte man ganz genau wissen, an welchen Stellschrauben man für die Partien gegen den FC St. Pauli und Eintracht Braunschweig noch drehen muss. Nach Angaben von Fortuna haben sich 6000 Fans beteiligt. Diese konnte von eins bis fünf Sternen vergeben.