Fortuna Düsseldorf: Alles was Sie über das 2:1 gegen TSG Hoffenheim wissen müssen

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat Hoffenheim 2:1 geschlagen. Es ist der erste Sieg nach dem Aufstieg. Hier erfahren Sie alles, was Sie zum Spiel wissen müssen

Fortuna kam zunächst gar nicht ins Spiel – und vor allem mit dem Pressing der Hoffenheimer nicht zurecht. Die Folge waren viele Befreiungsschläge und immer wieder neu anrollende Angriffswellen der Gäste. Joelinton und Florian Grillitsch hatten die Führung auf dem Fuß. Der Bruch kam dann ins Spiel, als Hoffenheims Andrej Kramaric nach einer halben Stunde das Kunststück vollbrachte, den Ball aus wenigen Metern am leeren Kasten vorbeizuschieben. Fortan befreite sich Fortuna auch spielerisch aus der eigenen Hälfte, anstatt den Ball nur unkontrolliert rauszuhauen. Als Rouwen Hennings kurz vor der Pause den Ball gewann und mit dem Außenrist traumhaft in den Lauf von Jean Zimmer spielte und der wiederum Alfredo Morales per Flanke fand, stand es 1:0 (45.). Ein schmeichelhaftes Pausenergebnis. Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Hoffenheimer das Spielgeschehen, ihnen fehlte aber die Präzision im Abschluss. Grillitsch traf das Lattenkreuz (80.). Auf der Gegenseite scheiterte der eingewechselte Dodi Lukebakio aus kurzer Distanz ebenfalls am Aluminium (83.). In einer verrückten Schlussphase gelang den Kraichgauern durch Reiss Nelson zunächst der Ausgleich (86.), ehe Kenan Karaman im direkten Gegenzug einen Elfmeter herausholte, den Lukebakio eiskalt zum 2:1-Siegtreffer verwandelte (88.).