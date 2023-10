Entstehung und Werdegang Das sind die Fanfreundschaften der Fortuna

Die Verbindung zwischen den Fohlen und den Reds hat ihren Ursprung in der tragischen Hillsborough-Katastrophe von 1989. Damals starben 97 Liverpool-Fans im Zuge einer Massenpanik im Hillsborough Stadium des Sheffield 96, nachdem die Polizei Zuschauer unkontrolliert in die Fanblöcke hat strömen lassen. Daraufhin spendeten die Gladbacher Geld an die Hinterbliebenen der Opfer. Seitdem hört man an der Anfield Road immer mal wieder die Hymne der „Elf vom Niederrhein“.