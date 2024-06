Karten werden teurer Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den neuen Ticketpreisen von Fortuna

Zunächst einmal variieren die Tageskarten-Preise aller Kategorien auch in der kommenden Saison von Spiel zu Spiel innerhalb einer festen Spanne; in Abhängigkeit von Nachfrage und Gegner. Neu ist, dass dies künftig auch für die Tickets im Oberrang der Südtribüne gilt. Keinen Preisanstieg gibt es für Tageskarten in den Blöcken zwei bis sieben, in denen die Sitzplatzschalen bereits in der vergangenen Saison ausgetauscht und gegen hochwertige und breitere Sitze ersetzt wurden. Dort liegt die Tageskarte ohne Zuschlag nach wie vor bei einem Preis von 55 Euro. Die Stehplatz-Tageskarte ist derweil um einen Euro auf 15 Euro angestiegen, die Erhöhungen in den anderen Kategorien liegen jeweils zwischen fünf und sieben Euro pro Ticket.