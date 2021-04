Wechsel zum New York City FC : Mit diesen emotionalen Worten verabschiedet sich Morales von Fortuna

Düsseldorf/New York Der Wechsel von Alfredo Morales zum New York City FC ist fix. Der 30-Jährige hat sich offiziell von seinem alten Arbeitgeber verabschiedet. Fortuna kassiert noch eine kleine Ablöse. Was der gebürtige Berliner zu seinem Weggang sagt.

Das Kapitel Alfredo Morales bei Fortuna ist endgültig beendet. Der 30-Jährige wechselt zu New York City FC in die Major Soccer League. Bereits seit mehreren Tagen war Morales vom Trainingsbetrieb befreit, um noch letzte Details mit dem neuen Arbeitgeber zu klären. Jetzt gab es das grüne Licht.

Für Morales geht damit ein „Herzenswunsch“ in Erfüllung, er wollte einmal in der nordamerikanischen Profiliga spielen. Für Fortuna springt immerhin noch eine kleine Ablöse heraus. „Er wird uns natürlich fehlen. Ich habe vollstes Verständnis für ihn. Er wollte unbedingt nochmal in den USA spielen. Das hat natürlich auch private Gründe“, sagte unlängst Trainer Uwe Rösler.

Vieles sprach dafür, dass der frühere US-Nationalspieler auch in der nächsten Saison unabhängig von der Spielklasse in Düsseldorf bleibt. Wie unsere Redaktion exklusiv berichtet hatte, gab es in seinem Arbeitspapier mit Fortuna eine Klausel, durch die sich die Zusammenarbeit nach einer bestimmten Anzahl an Spielen verlängert hätte. Wie viele Spiele es ganz konkret waren, wollte Vorstand Klaus Allofs auf Anfrage nicht beantworten: „Es ist nur noch eine überschaubare Anzahl.“ Gut möglich, dass er auch deshalb nicht mehr eingesetzt worden ist, um die Verhandlungen nicht zu verkomplizieren.