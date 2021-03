Fortunas Mittelfeldspieler : Alfredo Morales steht kurz vor Wechsel in die USA

In den vergangenen Tagen machten Abgänge aus Fortunas U23 Schlagzeilen. Jetzt haben die Düsseldorfer den Vertrag von U23-Spieler Tim Corsten verlängert. Der Verteidiger läuft auch in der kommenden Saison am Flinger Broich auf. Corsten wechselte 2019 aus der U19 des Wuppertaler SV zur Fortuna. Nach einem Jahr in der U19 ist er im Sommer 2020 in die Regionalliga-Mannschaft aufgerückt. Aufgrund von Verletzungen kam Corsten in dieser Saison erst zwei Mal zum Einsatz. Im Heimspiel gegen den Bonner SC Mitte März feierte er sein Startelf-Debüt in dieser Saison.

„Tim hatte in den letzten beiden Jahren außergewöhnliches Verletzungspech. Wir glauben aber unverändert an ihn. Als Defensivspieler mit starkem linken Fuß und hervorragenden körperlichen Voraussetzungen verfügt er noch über ein sehr großes Entwicklungspotential, das wir gerne ausschöpfen wollen“, sagt Frank Schaefer, der Direktor des Nachwuchsleistungszentrums.