Fortunas Alfredo Morales : Eine „Berliner Schnauze“ muss sich durchbeißen

Alfredo Morales (l.) und Trainer Uwe Rösler Foto: dpa/Patrick Seeger

Düsseldorf Wir analysieren die Leistungen der Fortuna-Spieler und schätzen ein, welche Rolle sie in der Zweiten Liga einnehmen können. Heute geht es um Alfredo Morales, der weiter als Nebendarsteller auftreten könnte – außer es käme ein verlockendes Angebot.

Von Patrick Scherer

Als Alfredo Morales 2018 zur Fortuna kommt, braucht es nicht lange, um zu erkennen, dass er den Schalk im Nacken sitzen hat. Das liegt vor allem an seinem spitzbübischen Grinsen und „an der Berliner Schnauze“ – wie er es nennt. In der Hauptstadt aufgewachsen, hat Morales gelernt, sich zu behaupten. Nicht nur mit Worten, sondern vor allem mit Taten auf dem Rasen. Doch über die Rolle eines Nebendarstellers ist der 30-Jährige bei Fortuna in den vergangenen beiden Spielzeiten nicht hinausgekommen.

Bewertung der Leistung In 27 Liga-Spielen stand Alfredo Morales in der Abstiegssaison auf dem Platz. Unter Friedhelm Funkel durfte der Mann mit deutscher Mutter und peruanischem Vater mit US-Pass meist von Beginn an auf den Rasen. Das verhinderte auch der zwischenzeitliche Ausfall durch einen Muskelfaserriss nicht. In seinen ersten neun Saisonauftritten war er auch offensiv präsent, erzielte ein Tor (gegen Leverkusen) und bereitete drei weitere vor (gegen Frankfurt, Köln und Hoffenheim).

Nach dem Trainerwechsel baute auch Uwe Rösler zunächst auf den kampfstarken Mittelfeldmann. Doch nach dem 1:4 gegen Gladbach Mitte Februar durfte Morales nur noch zwei weitere Mal von Beginn an ran.

Ausblick Während viele Fußballbeobachter Morales als Sechser sehen, der vor allem für Ballgewinne zuständig sein sollte, bezeichnet er sich selbst gerne als „Box-to-Box-Spieler“, als laufstarken Achter also, als einen, der auch im Vorwärtsgang seine Qualitäten hat. Bei Fortuna ist man sich aber nicht sicher, ob Morales wirklich ausreichend offensive Qualität mitbringt, auch wenn Trainer Uwe Rösler betont, dass er mit „Alfi“ weiter plant und seine Spielweise auch in der Zweiten Liga gefragt sei.

Doch dem Vernehmen nach könnten sich die Verantwortlichen auch vorstellen, dass Morales einer der Spieler werden könnte, die noch ein wenig Geld in die Kasse bringen könnte, das dann anderweitig investiert werden soll. Möglich wäre, dass ein Klub aus der nordamerikanischen MLS den US-Nationalspieler verpflichten möchte und sein Portemonnaie dafür öffnet.