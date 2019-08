Belohnung für starke Auftritte : Fortunas Morales kehrt ins Nationalteam der USA zurück

Düsseldorf Fortunas US-amerikanischer Nationaltorhüter Zack Steffen bekommt Gesellschaft durch einen Klubkameraden. Nationaltrainer Gregg Berhalter nominierte jetzt auch Mittelfeldspieler Alfredo Morales.

Mehr als drei Jahre später feiert Morales nun sein Comeback – verdiente Belohnung für seine starken Auftritte in der Bundesliga. Im zentralen Mittelfeld Fortunas hat er mit ihnen derzeit sogar Marcel Sobottka verdrängt und zählte selbst bei den schwächeren Auftritten des Teams – im Pokalspiel in Villingen und in der ersten Hälfte gegen Leverkusen – zu den Besten. Für Steffen und Morales steht die erste gemeinsame Aufgabe im Stars-and-Stripes-Dress am 6. September in East Rutherford gegen Mexiko an, vier Tage später geht es in St. Louis gegen Uruguay.