Mittelfeldspieler fehlt Fortuna : Morales verletzt sich am Sprunggelenk

Düsseldorf Mittelfeldspieler Alfredo Morales hat sich im Training eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen. Das haben Untersuchungen von Mannschaftsarzt Ulf Blecker ergeben. Morales wird bis auf Weiteres nicht am Mannschaftstraining teilnehmen können.

Für Trainer Uwe Rösler bedeutet das etwas weniger Variabilität im Mittelfeld, wenngleich er in diesem Bereich noch immer einige Auswahl hat. Hinter den Kullissen wurde in den vergangenen Wochen kolportiert, der 30-Jährige gehöre zu einem Kreis von Kandidaten, die bei einem entsprechenden Angebot den Verein noch verlassen könnten.

In 27 Liga-Spielen stand Alfredo Morales in der Abstiegssaison auf dem Platz. Unter Friedhelm Funkel durfte der Mann mit deutscher Mutter und peruanischem Vater mit US-Pass meist von Beginn an auf den Rasen. Das verhinderte auch der zwischenzeitliche Ausfall durch einen Muskelfaserriss nicht. In seinen ersten neun Saisonauftritten war er auch offensiv präsent, erzielte ein Tor (gegen Leverkusen) und bereitete drei weitere vor (gegen Frankfurt, Köln und Hoffenheim).